W miniony weekend przy Via Arco Basso - ulicy słynącej ze sprzedaży makaronu orecchiette - na było stanowisk z tradycyjnie oferowanym tam produktem. Wytwarzające go kobiety w ramach strajku opróżniły stragany. W ten sposób Włoszki protestują przeciwko doniesieniom, jakoby ich specjały w rzeczywistości były wytwarzane masowo.

"Nie ma żadnego oszustwa"

- Musimy to robić, bo to kwestia higieny. Turyści zabierają (makaron - red.) do Paryża czy do Ameryki i dlatego musi być suchy, żeby nie zepsuł się podczas podróży. W przeciwnym razie mógłby spleśnieć - powiedziała przedstawicielka protestujących.