Limit pasażerów na dłużej. Jest decyzja władz wielkiego europejskiego lotniska

Limit pasażerów na londyńskim lotnisku Heathrow będzie obowiązywał do 29 października 2022 roku. Tak zdecydowały władze jednego z największych portów lotniczych w Europie. Zgodnie z pierwotnymi planami ograniczenie miało obowiązywać do 11 września. Dzienny limit wynosi 100 tysięcy pasażerów.

Limit wprowadzono 11 lipca, aby zmniejszyć skalę problemów wynikających z niewystarczającej liczby personelu, która w przeciwieństwie do ruchu lotniczego, nadal nie wróciła do poziomu sprzed pandemii COVID-19. Efektem tej sytuacji są opóźnione i odwoływane w ostatniej chwili loty, długie kolejki do odprawy i kontroli oraz problemy z dostarczaniem bagażu.