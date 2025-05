Walczą z nadmierną turystyką. Ceny biletów w górę

Od 1 lipca do bazyliki Świętego Marka w Wenecji będzie można wejść tylko po wcześniejszym dokonaniu rezerwacji online, a cena biletu wstępu wzrośnie z 6 do 10 euro. To kolejny krok podjęty w tym mieście, by stawić czoła nasilającemu się zjawisku tak zwanej nadmiernej turystyki.

Bilety wstępu do słynnej, liczącej około 1000 lat bazyliki będą imienne, co ma zapobiec ich odsprzedawaniu. Z biletem tym można będzie wejść także do 40 innych zabytkowych kościołów w mieście.

- Cennik jest zgodny z innymi podobnymi miejscami we Włoszech i nie tylko; od katedry w Mediolanie po Opactwo Westminsterskie - wyjaśnił w środę administrator bazyliki Bruno Barel.

Dla niektórych będzie za darmo

Bezpłatnie do kościoła będą mogły wejść wycieczki szkolne z nauczycielami, dzieci w wieku do 10 lat, a także mieszkańcy diecezji weneckiej.

W okresie od 18 kwietnia do 27 lipca w Wenecji obowiązuje przez 54 wybrane dni wymóg rejestracji wizyt w mieście oraz pobierania opłat za wjazd od turystów, którzy nie zatrzymają się tam na nocleg. Opłata wynosi 5 lub 10 euro, a wyższą stawkę zapłacą ci, którzy zarezerwują przyjazd w ostatniej chwili.

Wenecja Shchipkova Elena / Shutterstock

To drugi rok obowiązywania tego wyjątkowego w skali świata eksperymentu, wprowadzonego przez władze miasta.

Wymóg rejestracji i ewentualnej opłaty obowiązuje w każdy piątek, sobotę i niedzielę do 27 lipca. Dotyczy on osób w wieku powyżej 14 lat, przyjeżdżających do historycznego centrum Wenecji w godz. 8.30-16.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP