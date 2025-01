Slowcation - na czym to polega?

Według magazynu "Forbes" ten trend w podróżowaniu rozpoczął się kilka lat przed pandemią koronawirusa i od tego czasu zaczął szybko osiągać popularność. Według ekspertów z branży turystycznej slow travel ma to do siebie, że można go praktykować w niemal każdym miejscu świata. W rozmowie z magazynem Yves Marceau z biura podróży G Adventures zaznaczył, że taką filozofię podróżowania można wnieść do każdej wycieczki, a "krok pierwszy to być ciekawym i poczuć więź z miejscem docelowym". Według niego może to polegać na np. spędzaniu czasu na wyjeździe tak, jakby to robił lokalny mieszkaniec.