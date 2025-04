Największe lotniska na świecie. Ranking

Największe lotniska na świecie pod względem ruchu pasażerskiego

Przewiduje się, że w 2025 r. globalny ruch pasażerski obejmie 9,9 mld osób, co oznacza wzrost o 4,8 proc. Oczekuje się, że w 2030 r. ruch ten przekroczy 12 mld pasażerów, co ma być spowodowane rozwojem międzynarodowych rynków w regionie Azji i Pacyfiku oraz Bliskiego Wschodu. Do 2042 r. ma osiągnąć poziom 19,5 mld co oznacza dwukrotny wzrost w porównaniu do 2024 r.