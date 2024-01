Tylu pasażerów skorzystało z lotniska w Radomiu. Są dane za 2023 rok

Lotnisko Warszawa-Radom w 2023 roku odprawiło ponad 103 tysiące pasażerów. Spółka Polskie Porty Lotnicze, która zarządza lotniskiem w Radomiu, oceniła, że to "obiecujący początek". Port na południu Mazowsza zaczął działać pod koniec kwietnia.

Lotnisko Warszawa-Radom zostało uroczyście otwarte 27 kwietnia br. - W tym roku spodziewamy się, że lotnisko w Radomiu obsłuży od 100 tysięcy do 150 tysięcy pasażerów. To wydaje się być realistyczny szacunek - mówił ówczesny wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała. Ostatecznie nieznacznie przekroczono dolną granicę wskazaną w tej prognozie.

Lotnisko w Radomiu o liczbie pasażerów w 2023 roku

"To ponad 5 razy więcej niż w okresie swojego poprzedniego funkcjonowania (w latach 2015-2017), kiedy to łącznie w ciągu 2 lat, według danych ULC (Urząd Lotnictwa Cywilnego), ówczesny port odprawił 19 538 podróżnych. W samym grudniu 2023 z usług lotniska skorzystało 6089 osób" - czytamy w komunikacie.

Prognozy na 2024 rok

Obecnie z radomskiego lotniska dostępne są połączenia: do Rzymu, wykonywane przez Polskie Linie Lotnicze LOT, do Szarm el-Szejk z biurem podróży Anex Tour na pokładzie linii lotniczy Skyline Express oraz do Larnaki na Cyprze obsługiwane od grudnia przez węgierskiego przewoźnika Wizz Air.