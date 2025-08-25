Polacy pokochali ten kierunek. Wzrost o ponad 100 procent

W lipcu 2025 roku liczba polskich turystów w Hiszpanii wzrosła o ponad 100 procent w porównaniu do danych z 2015 roku - podała hiszpańska agencja Servimedia, powołując się na dane Narodowego Instytutu Statystycznego.

W lipcu 2015 roku w Hiszpanii przebywało ponad 97,1 tys. Polaków, a dziesięć lat później liczba ta wynosiła niemal 195 tys., co stanowi wzrost o ponad 100 proc. Liczba noclegów hotelowych zarezerwowanych przez obywateli Polski wzrosła w tym czasie z 528,2 tys. do ponad miliona.

Jeszcze wyższy wzrost odnotowano w przypadku podróżnych z Irlandii. O ile w lipcu 2015 r. do Hiszpanii przybyło prawie 82 tys. Irlandczyków, o tyle dekadę później było ich już niemal 181 tys.

Hiszpania przyciąga turystów

Najwięcej zagranicznych turystów w lipcu br. w Hiszpanii pochodziło z Wielkiej Brytanii - prawie 1,4 miliona. W ciągu dekady odnotowano za to spadek liczby gości m.in. z Japonii, Finlandii i Niemiec.

W pierwszym półroczu 2025 r. Hiszpania przyjęła ponad 44,5 miliona zagranicznych turystów. To o 5 proc. więcej niż w tym samym okresie ubiegłego, rekordowego roku, kiedy kraj odwiedziło ponad 94 miliony turystów, w tym 2,4 miliona Polaków.

Autorka/Autor:BC/ToL

Źródło: PAP