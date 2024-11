Zakaz mediów społecznościowych. Limit wieku

- To jest dla matek i ojców... Oni, jak ja, martwią się o bezpieczeństwo swoich dzieci w sieci. Chcę, by australijskie rodziny wiedziały, że rząd je wspiera - powiedział.

Chociaż, jak podaje BBC, wiele szczegółów ma jeszcze zostać poddanych dyskusji, to rząd stwierdził, że zakaz nie będzie dotyczył tych młodych ludzi, którzy już korzystają z mediów społecznościowych.

Nie będzie żadnych wyjątków co do granicy wieku dla dzieci - nawet jeśli mają zgodę rodziców. Rząd twierdzi, że na platformach mediów społecznościowych będzie spoczywał obowiązek wykazania, że ​​podejmują rozsądne kroki, aby uniemożliwić dostęp.

Bez kar i z dużą ilością pytań

Albanese powiedział, że na użytkowników nie będą nakładane żadne kary, a egzekwowanie przepisów będzie należało do australijskiego organu regulacyjnego ds. internetu – komisarza ds. e-bezpieczeństwa.

O ile większość ekspertów zgadza się, że media społecznościowe mogą mieć szkodliwy wpływ na zdrowie psychiczne młodzieży, to są podzieleni w ocenie, czy zakazanie ich przyniesie odpowiednie efekty.

Apel o umiar

W liście otwartym wysłanym do rządu w październiku, podpisanym przez ponad 100 naukowców i 20 organizacji społeczeństwa obywatelskiego, australijska grupa zadaniowa ds. praw dziecka wezwała Albanese, aby zamiast tego zastanowił się nad narzuceniem "standardów bezpieczeństwa" na platformy mediów społecznościowych.

Grupa zwróciła również uwagę na zalecenie ONZ , zgodnie z którym "polityka krajowa" mająca na celu regulację przestrzeni w internecie, "powinna mieć na celu zapewnienie dzieciom możliwości czerpania korzyści z interakcji ze środowiskiem cyfrowym i zapewnienie im bezpiecznego dostępu do niego".

Edukacja nie wystarczy?

W petycji złożonej w ramach inicjatywy 36Months, pod którą zebrano ponad 125 000 podpisów, argumentowano, że dzieci "nie są jeszcze gotowe do bezpiecznego poruszania się w sieciach społecznościowych" do co najmniej 16. roku życia oraz że obecnie "nadmierne korzystanie z mediów społecznościowych powoduje przeprogramowanie młodych mózgów w krytycznym oknie psychologicznego rozwoju, powodując epidemię chorób psychicznych".