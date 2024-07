"Rewolucja już się zaczęła. To technologia, która zmieni wszystko"

Sztuczna inteligencja to autostrada do postępu. Głupio by było, żeby tą autostradą nie jechać. A to się dzieje - uważa profesor Aleksander Mądry z Open AI. Jego zdaniem każde państwo, które chce się liczyć, powinno mieć strategię rozwoju w tym zakresie.

Aleksander Mądry to profesor informatyki w Massachusetts Institute of Technology oraz Szef Działu Gotowości w OpenAI (to firma, która opracowała ChatGPT). Zajmuje się przygotowaniem reakcji na potencjalne niechciane skutki rozwoju sztucznej inteligencji. Ekspert był w poniedziałek gościem spotkania OpenAI na Uniwersytecie Warszawskim, w trakcie którego zastanawiano się nad tym, jak sztuczna inteligencja przesunie granice nauki. Pytany był m.in. o politykę państwową związaną z rozwojem AI. - Każde państwo powinno mieć strategię w sprawie AI, jeśli chce się liczyć gospodarczo, kulturowo - powiedział.

AI to technologia, która "zmieni wszystko"

Zdaniem Mądrego AI powinno być traktowane w polityce z mniej więcej taką powagą, jak np. tematy obronności. Tymczasem, jak zwrócił uwagę, jest tylko jedno państwo, które ma ministra ds. AI - to Zjednoczone Emiraty Arabskie, które już zastanawiają się, co zrobić, kiedy skończy się ropa. Dodał, że Francja i Wielka Brytania nieśmiało inwestują w rozwój AI. - A reszta Europy? Nie jestem pod wrażeniem. To się powinno zmienić - ocenił. - Chciałbym, żeby rządy się obudziły, społeczeństwo się obudziło. AI to technologia, która zmieni wszystko. Musimy myśleć i działać, żeby upewnić się, że kierunek, który przyjmie ta technologia będzie taki, jaki chcemy, a nie taki, jaki się zdarzy - powiedział prof. Mądry i dodał, że wciąż nie czuje, że rozumiana jest powaga tej sytuacji. Naukowiec chciałby, żeby i w polskiej debacie zaczęło się mówić o AI.

- AI to nie jest "jakaś tam" technologia. To technologia, która przyspiesza wszystkie inne technologie oraz naukę. A jeśli pomyślimy sobie o rozwoju ludzkości, nauka była zawsze największym czynnikiem, który prowadził do rozwoju technologicznego - zwrócił uwagę. I dodał, że "AI to autostrada do szybszego postępu naukowego. Głupio by było, żeby tą autostradą nie jechać. A to się dzieje: my ignorujemy tę autostradę".

"Rewolucja już się zaczęła"

Prof. Mądry zaznaczył, że nawet gdyby zamknięto firmę Open AI, to "rewolucja już się zaczęła". - Żyjemy w innym świecie - powiedział.

Zwrócił uwagę, że AI dotyka bardzo wielu sfer naszego życia - wymienił, że korzystamy z niej poruszając się po mieście, wyszukując wiadomości w internecie czy korzystając z niektórych sensorów w samochodach. Prof. Mądry pytany był, czy zgodziłby się być polskim ministrem ds. AI. - Najpierw chciałbym mieć rozmowę z premierem Tuskiem na ten temat - odpowiedział półżartem. W dyskusji brał też udział dr hab. Piotr Sankowski, prof. UW, założyciel IDEAS NCBR.

- Sztuczna inteligencja nie jest jedną z wielu technologii. Rozwój tej technologii będzie miał wielkie implikacje dla tego, jak będzie wyglądać nie tylko obronność, ale i nauka, i technologia. Jeśli zainwestujemy w AI, to jest szansa, że te technologie przyspieszą, jeśli nie zrobimy tej inwestycji, to (...) przegrywamy, nawet nie startujemy - ocenił.

Autorka/Autor:jw/dap

Źródło: PAP