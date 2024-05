Sprzedaż albo zakaz. TikTok odpowiada pozwem

czytaj dalej

- Dwa główne narzędzia do napędzania wzrostu gospodarczego w Polsce w kolejnych latach to transformacje energetyczna i cyfrowa – ocenił we wtorek minister finansów Andrzej Domański podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) w Katowicach. Jak stwierdził, mamy niski poziom umaszynowienia gospodarki, co przekłada się na niższą produktywność pracowników, a w konsekwencji na niższe pensje.