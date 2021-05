Awaria w firmie obsługującej paczkomaty. "Od rana nadal notujemy opóźnienia"

Z powodu awarii strony internetowej i aplikacji mobilnej firmy kurierskiej Inpost, niektóre osoby mogą mieć problemy z odebraniem przesyłek. Czas odbioru paczek umieszczonych we wtorek zostanie wydłużony - poinformowała firma w komunikacie w mediach społecznościowych.

"Czas odbioru paczek umieszczonych wczoraj w Paczkomatach zostanie wydłużony. Do wszystkich osób, które jeszcze nie odebrały przesyłek będzie wysyłany dodatkowy SMS" - przekazał Inpost na Facebooku po godzinie 13.00. Przedstawiciele firmy przeprosili za zaistniałą sytuację i zapewnili, że robą co w ich mocy, aby wszystko wróciło do normy.