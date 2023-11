Niemcy, Francja i Włochy porozumiały się w sprawie sztucznej inteligencji

czytaj dalej

Sam Altman, szef OpenAI, twórcy ChatGPT został zwolniony ze swojej funkcji. Zarząd stwierdził, że nie był on "konsekwentnie szczery w swojej komunikacji" - podał portal stacji BBC. Wyjaśniono, że firma potrzebuje innego stylu zarządzania. W sektorze IT wiadomość ta wywołała szok. Reuters podał, powołując się na branżowy portal The Information że z OpenAI odeszło trzech Polaków: Jakub Pachocki, Aleksander Mądry oraz Szymon Sidor.