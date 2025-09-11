Larry Ellison, założyciel Oracle, w ostatnich miesiącach znacznie powiększył swój majątek. Przez krótki moment zdetronizował nawet Elona Muska, stając się najbogatszym człowiekiem na świecie. Jak udało mu się osiągnąć taki sukces i co stoi za spektakularnym rozwojem jego firmy?

Larry Ellison po raz pierwszy został najbogatszym człowiekiem na świecie, jednak jego triumf nie trwał długo. Po spektakularnym wzroście majątku wysunął się na prowadzenie, jednak po zakończeniu sesji na nowojorskiej giełdzie, poprzedni lider wrócił. Elon Musk znów jest na pierwszym miejscu listy Bloomberga.

Od skromnego dzieciństwa w Chicago, przez początki kariery w Kalifornii, po stworzenie firmy Oracle, która specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań z zakresu baz danych, chmurowych usług obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Majątek Ellisona wyceniany jest przez różne źródła na blisko 400 miliardów dolarów.

Dzieciństwo i młodość

Urodził się 17 sierpnia 1944 roku w Nowym Jorku. Jego matką była młoda, samotna kobieta – Florence Spellman. Kiedy jako niemowlę ciężko zachorował, matka oddała go pod opiekę swojej siostry i jej męża w Chicago – Lillian i Louisa Ellisonów, którzy go adoptowali. Pomimo dorastania w skromnych warunkach, od najmłodszych lat wykazywał się niezależnością i ambicją.

Po śmierci matki adopcyjnej przerwał studia na University of Illinois, a następnie przez krótki czas uczęszczał na University of Chicago. Tam po raz pierwszy zetknął się z informatyką i programowaniem, co zapoczątkowało jego pasję i rozwój w tej dziedzinie.

Jego młodość nie wskazywała na przyszłą miliardową fortunę - brak formalnego wykształcenia i skomplikowane relacje rodzinne mogły stanowić przeszkodę. To jednak właśnie te doświadczenia wzmocniły jego odporność i determinację, które stały się fundamentem późniejszej kariery.

Początki kariery

W drugiej połowie lat 60. przeprowadził się do Kalifornii i rozpoczął pracę jako programista w kilku firmach technologicznych. W Ampex brał udział w tworzeniu bazy danych dla CIA o kryptonimie "Oracle".

W 1977 roku, wraz z Bobem Minerem i Edem Oatesem, założył firmę Software Development Laboratories (SDL), która dwa lata później wprowadziła na rynek pierwszy komercyjny system baz danych oparty na języku SQL – Oracle.

W tym czasie rozwój komputerów dopiero przyspieszał. Ellison dostrzegł w bazach danych ogromny potencjał biznesowy, co okazało się posunięciem wizjonerskim. Wybór nazwy "Oracle", nawiązującej do projektu CIA, odzwierciedlał ambicje firmy - od samego początku miała aspiracje wykraczające poza niszowy produkt.

Sukces Oracle

Ellison od początku stawiał na agresywny marketing i szybki rozwój produktu. Dzięki temu Oracle stało się dostawcą systemów baz danych dla rządu USA i dużych korporacji. Z czasem firma zaczęła się rozwijać poprzez przejęcia: PeopleSoft (2005), Siebel Systems (2006), BEA Systems (2008) oraz Sun Microsystems (2010).

W 2014 roku Ellison ustąpił ze stanowiska CEO, które pełnił nieprzerwanie od 1977 roku. Nie zrezygnował jednak z wpływów – nadal pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej oraz Chief Technology Officer (CTO).

Strategia przejęć Ellisona była bezkompromisowa, ale dzięki niej Oracle zyskał przewagę i poszerzył portfolio technologiczne. Rezygnacja ze stanowiska CEO w 2014 nie była odejściem, a raczej świadomym przejściem do roli strategicznej, w której nadal kontroluje kierunek rozwoju firmy.

Styl życia i życie rodzinne

Larry Ellison jest znany ze swojego zamiłowania do luksusu. W 2012 roku kupił 98 proc. hawajskiej wyspy Lānaʻi, gdzie inwestuje w infrastrukturę i turystykę. Posiada też jachty, prywatne odrzutowce oraz liczne posiadłości w Kalifornii i na świecie.

Był pięciokrotnie żonaty i ma dwoje dzieci – syna Davida oraz córkę Megan, których matką jest Barbara Boothe, trzecia żona Ellisona. Jego potomstwo obrało inną ścieżkę niż ojciec, rozwijając kariery jako producenci filmowi w Hollywood.

Ellison, w odróżnieniu od niektórych miliarderów unikających rozgłosu, buduje wizerunek osoby czerpiącej z życia pełnymi garściami. Jego inwestycje w nieruchomości oraz pasje, takie jak żeglarstwo czy lotnictwo, pokazują, że traktuje majątek m.in. jako środek do realizacji swoich marzeń.

Bogactwo i rekordy

W 2012 roku jego majątek szacowano na 40 mld dolarów, co czyniło go trzecim najbogatszym człowiekiem w USA, po Billu Gatesie i Warrenie Buffecie.

Obecnie Larry Ellison pozostaje w ścisłej czołówce najbogatszych ludzi świata, a jego fortuna nadal rośnie dzięki znaczącemu udziałowi w Oracle oraz strategicznym inwestycjom w technologie chmurowe i sztuczną inteligencję.

Oracle stał się jednym z kluczowych graczy na rynku chmury obliczeniowej i sztucznej inteligencji, zdobywając lukratywne kontrakty, m.in. z OpenAI. Ponieważ Ellison posiada około 41 proc. akcji Oracle, gwałtowny wzrost ich wartości przełożył się na rekordowy wzrost jego majątku.

