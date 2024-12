Pozew przeciwko Google w polskim sądzie. Kwota jest ogromna

Ceneo domaga się odszkodowania za straty, które miało ponieść w wyniku antykonkurencyjnych - zdaniem spółki - praktyk Google. Miały one polegać na preferowaniu własnej usługi porównywania cen w wynikach wyszukiwania Google. W związku z tym zarzutem Ceneo domaga się około 2,331 mld zł odszkodowania, na które składają się straty poniesione przez spółkę (ok. 1,716 mld zł) oraz odsetki od 2013 r. do 29 listopada 2024 r. (ok. 615 mln zł).