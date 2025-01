Rajd złotego. Pokonał kolejny poziom

Euro najtańsze od lat

- Kurs euro jest obecnie najniższy od początku 2020 r. Ale możliwe jest dalsze umocnienie złotego. Oczywiście, jakąś barierę będzie stanowić poziom 4,2 zł, choć to jest opór bardziej psychologiczny. Ale z czysto technicznego punktu widzenia kolejnym silnym oporem są poziomu 4,13-4,15 zł za euro. To są notowania z 2018 r. i o takim poziomie mówimy - powiedział ekonomista banku PKO BP Mirosław Budzicki.

- W Polsce ten ruch spowodował przecenę złotego w tamtym okresie w pobliże 4,38 zł za euro, ale skalę osłabienia naszej waluty hamowała świadomość, że przy takim kursie złotego Ministerstwo Finansów może zdecydować się na sprzedaż walut napływających do naszego kraju. Zwykle to działa tak, że albo resort finansów decyduje się na sprzedaż walut, co ogranicza deprecjację, albo też inwestorzy robią się bardziej ostrożni z obawy przed ruchem MF - wyjaśnił ekonomista PKO BP.

Co sprzyja polskiej walucie?

- Dodatkowo złotemu pomagał fakt, że NBP utrzymuje wysokie stopy procentowe i prezentuje co najmniej umiarkowane, jeśli nie wręcz jastrzębie stanowisko, co utrzymuje lub pogłębia dysparytet stóp procentowych między Polską a innymi krajami. To stanowisko zostało podkreślone w grudniu i styczniu przez zmianę retoryki prezesa NPBP Adama Glapińskiego. O ile w październiku i listopadzie prezes dużo mówił o możliwości obniżenia stóp już w pierwszej połowie 2025 r., to ostatnio stwierdził, że ten scenariusz jest już mało prawdopodobny i że obniżka stóp możliwa jest w przyszłym roku - powiedział strateg PKO BP.