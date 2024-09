Decyzja banku centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) obniżył stopy procentowe z 1,25 do 1,0 procent i zasugerował przeprowadzenie kolejnych obniżek. To już trzecia w tym roku obniżka stóp procentowych w Szwajcarii.

Decyzja SNB była zgodna z prognozami analityków, gdyż w sierpniu poziom inflacji spadł do 1,1 proc., co oznacza, że był to piętnasty z rzędu miesiąc, w którym inflacja mieściła się w granicach celu inflacyjnego banku. Tym samym SNB poszedł śladem Europejskiego Banku Centralnego i amerykańskiej Rezerwy Federalnej, które również ostatnio obniżyły stopy procentowe.