Takiej sytuacji na rynku nie było od 20 lat. Euro traci moc

Jak zauważa portal amerykańskiej telewizji CNN, we wtorek przez moment jedno euro było warte jednego dolara. Oznacza to, że wspólna europejska waluta zaliczyła spadek o aż 12 proc. względem początku roku. "Obawy o recesję na kontynencie są powszechne, a podsycają je wysoka inflacja i niepewność co do dostaw surowców energetycznych" - pisze CNN.