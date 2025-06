Wahania na rynku walutowym. Dolar i bitcoin reagują

Dolar zyskuje, bitcoin traci

Na rynku walutowym umacniają się amerykański dolar i frank szwajcarski. Notowania EUR/USD zniżkują o 0,58 proc. do 1,1523, a CHF/EUR rośnie o 0,55 proc. do 1,0706. Kurs USD/JPY idzie w górę o 0,11 proc. do 143,7.

"Dziś złoty jest nieco słabszy wobec euro blisko 4,28, a dolar umocnił się do euro do ok. 1,152. Sądzimy, że te trendy wynikające z pogorszenia apetytu na ryzyko mogą utrzymać się przez jakiś czas, wobec zapowiedzi premiera Izraela, że działania przeciwko Iranowi mogą potrwać do czasu ograniczenia ryzyka odwetu" - napisali w raporcie ekonomiści Banku Millennium.