Giełdy na świecie są na minusie, a ceny ropy na plusie po izraelskim ataku na Iran - podał Reuters. Agencja podkreśliła, że wśród inwestorów widać pęd do bezpiecznych przystani, takich jak złoto, dolar i frank szwajcarski.

Bliski Wschód to główny region produkujący ropę naftową. Eskalacja napięcia tam zwiększa niepewność na wszystkich rynkach finansowych - wskazał Reuters.

W stronę bezpiecznych przystani

Ropa naftowa podskoczyła w pewnym momencie aż o 14 proc. do prawie 79 dol. za baryłkę, po czym cofnęła się do około 74 dol. - wciąż rosnąc o ponad 5 proc. w ciągu dnia i osiągając największy jednodniowy skok od 2022 roku.

Złoto to klasyczna bezpieczna przystań w czasach globalnej niepewności. Cena kruszcu wzrosła do 3416 dol. za uncję, zbliżając się do rekordowego poziomu 3500,05 dol. z kwietnia.