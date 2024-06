Wykluczono ich z przetargu, ale mają prawo do odszkodowania. Zapadł ważny wyrok TSUE

Sprawa dotyczy sytuacji z 2013 roku, kiedy Słowacki Związek Piłki Nożnej wykluczył z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę i modernizację 16 stadionów piłkarskich konsorcjum, w skład którego wchodziło słowackie przedsiębiorstwo INGSTEEL. Firma została wykluczona, ponieważ uznano, że nie spełnia wymogów przetargu, szczególnie jeśli chodzi o sytuację ekonomiczną i finansową. Sprawa trafiła na wokandę i słowacki Sąd Najwyższy uchylił to wykluczenie. W międzyczasie jednak umowę na realizację prac uzyskał inny oferent, jedyny który pozostał w przetargu. W tej sytuacji INGSTEEL wniósł do sądu rejonowego w Bratysławie sprawę o odszkodowanie, argumentując, że poniósł szkodę przez to, że został bezprawnie wykluczony z zamówienia i utracił szansę na kontrakt. Przedsiębiorstwo powołało się tu na unijną dyrektywę w sprawie środków odwoławczych przy zamówieniach publicznych. Ponieważ słowackie przepisy krajowe nie przewidują możliwości ubiegania się przez firmy o odszkodowanie w takiej sytuacji, sąd zwrócił się z pytaniem do TSUE.