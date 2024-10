Będą podwyżki. Decyzja Senatu w sprawie akcyzy

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 55 senatorów, 20 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Głównym celem ustawy są zmiany w tzw. mapie drogowej podwyżek akcyzy dla wyrobów tytoniowych. Nowe przepisy zwiększają skalę podwyżek tego podatku w stosunku do pierwotnej wersji mapy drogowej. W efekcie budżet ma uzyskać z tego źródła dochody o 3,5 mld zł rocznie więcej.

Wzrost akcyzy w kolejnych latach

Znowelizowana ustawa zakłada, że w 2025 r. stawka akcyzy w części kwotowej w przypadku papierosów wzrośnie o 25 proc., w roku 2026 - o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc. Część kwotowa akcyzy na tytoń do palenia zostanie podniesiona o 38 proc. w roku przyszłym, o 30 proc. w roku 2026 oraz o 22 proc. w roku 2027. Zgodnie z ustawą stawki akcyzy na cygara i cygaretki w przyszłym roku zostaną podniesione o 25 proc., w roku 2026 o 20 proc., a w roku 2027 – o 15 proc. W górę pójdą także stawki akcyzy – w części kwotowej, nałożone na wyroby nowatorskie (podgrzewane wyroby tytoniowe). Wzrosną one o 50 proc. w roku 2025, o 20 proc. w roku 2026 oraz o 15 proc. w roku 2027. Podniesiona ma zostać też akcyza na płyn do papierosów elektronicznych - w przyszłym roku ma ona wzrosnąć o 75 proc., w roku 2026 o 50 proc., a w 2027 r. - o 25 proc. Dotychczasowe stawki opodatkowania będą obowiązywać do 28 lutego 2025 r.