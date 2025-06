Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce

We wtorkowym losowaniu Eurojackpot nie padła główna wygrana, a kumulacja rośnie do 130 milionów złotych. W Polsce odnotowano jedną wygraną drugiego stopnia w wysokości 1,7 miliona złotych. Oto liczby, które wylosowano 10 czerwca 2025 roku.

We wtorek, 10 czerwca, w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 1 , 17 , 20 , 28 , 42 oraz 2 i 12 .

Do wygrania było 90 mln zł, jednak nikt nie wytypował prawidłowo wszystkich liczb. To oznacza, że kumulacja rośnie do 130 mln zł.