czytaj dalej

To wyjaśnienia aresztowanej 4 lipca najbliższej współpracowniczki Michała Kuczmierowskiego Justyny G. miały doprowadzić do postawienia jemu i Pawłowi Szopie, właścicielowi firmy Red is Bad zarzutów w sprawie wyprowadzania publicznych pieniędzy z agencji - pisze we wtorek Onet. G. miała w areszcie spędzić dwa miesiące, jednak 9 sierpnia została zwolniona do domu.