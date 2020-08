Prawie 100 milionów złotych rozeszło się w mgnieniu oka. Będzie kontrola

Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podjął decyzję o uruchomieniu postępowania kontrolnego w związku z naborem wniosków na wsparcie grantowe z Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Do jego zakończenia nie będzie wypłat środków.

Nabór w konkursie "Grant na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego" w ramach Wielkopolskiej Tarczy Antykryzysowej rozpoczął się i zakończył w poniedziałek rano. Do dyspozycji było ok. 95 mln zł, przedsiębiorcy złożyli wnioski na przeszło 1,7 mld zł. O grant można było aplikować przez internet od godz. 9.00. Nabór zakończył się w ciągu minuty.

"Decydowała kolejność zgłoszeń. Można było przygotować wniosek kilka dni wcześniej i go zapisać. Ja wysłałem go równo o godzinie 9. Po kilkunastu sekundach był komunikat, że pula została wyczerpana. To jakaś kpina" - napisał kolejny z internautów.