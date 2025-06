Wezwania do zapłaty, podszywanie się pod sprzedawcę. Alarmujące wyniki badania

czytaj dalej

Brytyjski organ nadzoru nad konkurencją poinformował, że może zmusić Google do zmienienia zasad jego funkcjonowania, tak by w wynikach wyszukiwania firmy były wyświetlane bardziej sprawiedliwie i by konsumenci otrzymywali dostęp do alternatywnych usług. Amerykańska firma już zapowiada, że takie "karne regulacje" mogą prowadzić do tego, iż nie będzie dostarczała nowych usług do Wielkiej Brytanii.