Trzy warianty podwyżek. Jest rekomendacja resortu

Ministerstwo rodziny i pracy rekomenduje uwzględnienie wyższego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji emerytur i rent - wynika z pisma szefowej resortu Agnieszki Dziemianowicz-Bąk.

Obecnie waloryzacja świadczeń emerytalnych polega na zastosowaniu procentowego wskaźnika waloryzacji, który odpowiada średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększonemu o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

Trzy warianty waloryzacji

Dyskusja dotyczyła możliwości: - wprowadzenia wyższego udziału realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji, - wprowadzenia waloryzacji procentowo-kwotowej, z podwyżką na gwarantowanym poziomie określonego procentowo parametru (np. 10 proc. najniższej emerytury) - oraz zmiany mechanizmu waloryzacji z procentowo-płacowej na waloryzację płacową.

"W dyskusji jako najbardziej optymalny środek do łagodzenia ryzyka niskich waloryzacji wskazano podwyższenie udziału realnego wzrostu wynagrodzeń we wskaźniku waloryzacji, które może nastąpić w ramach negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego lub w drodze rozporządzenia Rady Ministrów i nie wymaga przeprowadzania zmian ustawowych. Z tego powodu jako możliwe rozwiązanie problemu niskich waloryzacji rekomenduję posłużenie się elementem płacowym wskaźnika waloryzacji świadczeń, tj. przyjęcie rozwiązania polegającego na ewentualnym zwiększeniu realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia we wskaźniku waloryzacji ponad ustawowe 20 proc." - napisała minister rodziny, pracy i polityki społecznej.