Weekendowe utrudnienia w kilku bankach

ING Bank Śląski, Alior Bank, Bank Pocztowy oraz Nest Bank - to część banków, które zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym klienci muszą się przygotować na utrudnienia w dostępie do niektórych usług.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.30-4.30, nie będzie można zrobić przelewu ekspresowego (Express Elixir) oraz przelewu na telefon Blik do innego banku. "Nie będzie również dostępna możliwość odbierania przelewów przez bank. Pozostałe formy przelewów będą działały prawidłowo" - dodano.

mBank

mBank zwrócił uwagę, że w niedzielę Krajowa Izba Rozliczeń przeprowadzi prace rozwojowe swoich systemów. "Dlatego od godziny 00.30 do 4.30 nie zrealizujesz przelewu na telefon Blik oraz przelewu ekspresowego. Usługi będą niedostępne zarówno w serwisie transakcyjnym, jak i na urządzeniach mobilnych" - wskazano w komunikacie.

Alior Bank

Bank Pocztowy

W piątek od godziny 22.30 do soboty, maksymalnie do godziny 7.00, wystąpią przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej, mobilnej i telefonicznej. Niedostępne będą m.in. płatności mobilne Blik, przelewy i operacje na kartach w bankowości internetowej i mobilnej.