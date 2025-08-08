Prace serwisowe w bankach. Utrudnienia dla klientów

ING Bank Śląski, BNP Paribas Bank Polska, Velo Bank, Bank BPS, Bank BPH, Bank Pocztowy oraz Toyota Bank - te instytucje finansowe zaplanowały prace serwisowe w najbliższych dniach. W związku z tym część usług będzie niedostępna dla klientów.

ING Bank Śląski

Utrudnienia mogą wystąpić w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów. W nocy z 10 na 11 sierpnia w godzinach 23:00 - 2:00 w banku planowane są prace serwisowe. W związku z tym mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash.

Transakcje we wrzutniach mogą być realizowane w trybie off-line.

BNP Paribas Bank Polska

Bank BNP poinformował, że 13 sierpnia 2025 od godziny 22:00 do godziny 01:00 14 sierpnia 2025 serwis www.bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

"Podczas przerwy możliwy będzie dostęp do systemów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart" - podał bank.

Velo Bank

Velo Bank poinformował, że 10 sierpnia w godzinach 00:30 - 3:45 przeprowadzi prace serwisowe.

W związku z nimi klienci nie będą mogli zalogować się do bankowości mobilnej i internetowej, zlecić przelewu czy skorzystać z blika. Płatności online kartą również mogą być utrudnione.

Bank zapewnia, że pomimo tego w sklepie stacjonarnym jego klienci będą mogli zapłacić kartą, zbliżeniowo telefonem, zegarkiem lub opaską, wpłacić i wypłacić gotówkę kartą z bankomatu.

Do tego 9 sierpnia od 22:00 wykonywanie przelewów w bankowości elektronicznej może być utrudnione.

Bank BPS

Bank BPS poinformował, że od 8 do 9 sierpnia w godzinach 22:30 - 01:00 planuje prace serwisowe. W tym czasie system bankowości elektronicznej będzie niedostępny.

Do tego "8 sierpnia o godz. 17:00 rozpoczną się także prace techniczne związane z procesem migracji systemów kartowych, które potrwają do 11 sierpnia, godz. 12:00. Podczas prac technicznych mogą występować czasowe utrudnienia w zarządzaniu ustawieniami parametrów kart (takimi jak nadawanie lub zmiana kodu PIN 3DS) za pośrednictwem serwisu Kartosfera.pl" - podała instytucja.

Bank BPH

Bank BPH poinformował, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi System Bankowości Internetowej będzie niedostępny oraz ograniczone będą informacje o kursach walut w dniu 11 sierpnia 2025 r. od godziny 20:00 do godziny 00:00.

Bank Pocztowy

W dniu 8 sierpnia 2025 od godz. 22:00 do 9 sierpnia 2025 maksymalnie do godz. 06:00, w związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, mogą wystąpić problemy z procesowaniem wniosków o kredyt online.

Toyota Bank

Od 12 sierpnia 2025 od godziny 23:00 do 13 sierpnia 2025 r. do godziny 01:00 planowane są prace serwisowe w systemach banku.

"W tym czasie możesz mieć utrudniony dostęp do Systemu Bankowości Elektronicznej, autoryzacji płatności kartowych, Automatycznego Serwisu Telefonicznego oraz usług tzw. szybkich płatności" - podał bank.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: tvn24.pl