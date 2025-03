Apel do rządu w sprawie zapasu gotówki

"Poradnik kryzysowy" powinien zachęcać obywateli do posiadania zapasów gotówki na wypadek kryzysu - rekomenduje Koalicja dla Gotówki w piśmie skierowanym do ministra spraw wewnętrznych. - Gotówka w sytuacjach kryzysowych jest bardzo ważnym wyposażeniem obywatela - uważa Rafał Górski, prezes Instytutu Spraw Obywatelskich.

"Szwedzka broszura pt. 'W razie sytuacji kryzysowej lub wojny' zawiera następującą informację: możliwość płacenia na różne sposoby zdecydowanie poprawia gotowość. Od czasu do czasu używaj gotówki. Warto mieć gotówkę w różnych nominałach przynajmniej na tydzień" - napisała Koalicja w piśmie do ministra Tomasza Siemoniaka .

Gotówka na wypadek kryzysu

Górski wskazał także, że drugą taką sytuacją kryzysową był początek wojny na Ukrainie - "również wtedy Polacy ruszyli, by masowo wypłacać pieniądze" - powiedział. Dodał, że chęć posiadania przy sobie gotówki w sytuacjach kryzysowych to "z jednej strony instynkt obywatelski, z drugiej strony zdrowy rozsądek".

Jednocześnie szef Instytutu Spraw Obywatelskich wyraził zadowolenie, że rząd Donalda Tuska postanowił wydać i rozesłać do wszystkich gospodarstw domowych broszurę, która by instruowała, jak przetrwać w sytuacjach zagrożenia. Gdyż, jak stwierdził, żyjemy w niebezpiecznych czasach i powinniśmy być przygotowani na to, że w przyszłości, także niedalekiej mogą się wydarzyć "różne rzeczy, np. cyberataki na naszą infrastrukturę krytyczną, co może spowodować np. trwające przez dłuższy czas black-outy". Wtedy - zaznaczył - warto mieć przy sobie gotówkę, gdyż pieniądze elektroniczne na jakiś czas przestaną działać.