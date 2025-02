Z tej usługi skorzystały już ponad dwa miliony Polaków

Ponad dwa miliony Polaków rozliczyły swój PIT za 2024 rok przez usługę Twój e-PIT - przekazała Małgorzata Krok, wiceminister finansów i wiceszefowa Krajowej Izby Skarbowej. - Coraz więcej podatników decyduje się na tę formę - wyjaśniła.

- W pierwszych dziewięciu dniach tegorocznej akcji PIT wpłynęło ponad 2 miliony deklaracji w usłudze Twój e-PIT - powiedziała cytowana w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Finansów wiceszefowa MF i zastępczyni szefa KAS Małgorzata Krok.

Jak dodała, "usługa Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym pozwala w bardzo prosty sposób rozliczyć się z podatku i szybko otrzymać zwrot nadpłaty". - Coraz więcej podatników decyduje się na tę formę rozliczenia PIT - wyjaśniła.

Deklaracje przez Twój e-PIT

Z danych zaprezentowanych przez MF wynika, że w ramach usługi zostało złożonych 1 mln 962 tys. deklaracji PIT-37, a także 95 tys. deklaracji PIT-28, 68 tys. deklaracji PIT-38 oraz 39 tys. deklaracji PIT-36. Poza tym podatnicy złożyli 1,5 tys. deklaracji PIT 36L, 3,4 tys. oświadczeń PIT-OP oraz 2,4 tys. deklaracji PIT-DZ.

- Zachęcam też do aktywowania usługi e-Korespondencji przy okazji logowania do e-Urzędu Skarbowego w związku z rozliczeniem podatku. Osoby, które wybrały elektroniczny kanał komunikacji z naszą administracją, większość spraw podatkowych mogą załatwić szybko i wygodnie, bez konieczności przychodzenia do urzędu skarbowego. Mogą na przykład bezpłatnie, w zaledwie kilka sekund, uzyskać zaświadczenie o dochodach, czy o braku zaległości - powiedziała także Małgorzata Krok.

Jak podało MF, z usługi Twój e-PIT można korzystać przez całą dobę i jest ona dostępna na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), w aplikacji mobilnej lub na stronie podatki.gov.pl. Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się poprzez platformę login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel.

Rozliczenie PIT za 2024 od 15 lutego

15 lutego ruszyły rozliczenia PIT za 2024 rok. Będzie można to zrobić do środy, 30 kwietnia. Terminy zwrotu podatku to 45 dni w przypadku zeznania złożonego drogą elektroniczną oraz trzy miesiące przy zeznaniu papierowym.

Deklarację można złożyć osobiście w odpowiednim Urzędzie Skarbowym na papierowym formularzu, można wysłać ją pocztą bądź zrobić to przez internet, np. przez stronę podatki.gov.pl, czy też przez usługę Twój e-PIT - w tym roku dostępną również w formie aplikacji.

W ramach usługi Twój e-PIT dostępne są między innymi najbardziej popularne formularze, czyli np. PIT-37, PIT-38, PIT-28, PIT-36 i PIT-36 L.

Autorka/Autor:Pkarp/dap

Źródło: PAP