Europejska kasa na pożegnanie. Tyle dostaną byli europosłowie

Eurodeputowani, którzy odchodzą z Parlamentu Europejskiego, otrzymują odprawy przejściowe. To równowartość miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok sprawowania mandatu. Europosłowie z najdłuższym stażem mogą liczyć na odprawy w wysokości ponad 870 tysięcy złotych.

Miesięczne wynagrodzenie posłów do Parlamentu Europejskiego ustalono na poziomie 38,5 proc. wynagrodzenia zasadniczego sędziego Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Oznacza to, że eurodeputowany miesięcznie zarabia obecnie 10 075,18 euro brutto (ok. 43,7 tys. zł).