"Po rozpoczęciu kampanii przez wiceprezydent Kamalę Harris (...) zwykli zwolennicy zebrali do godz. 9 wieczorem 46,7 miliona dolarów za pośrednictwem ActBlue. Była to największa jednodniowa zbiórka w bieżącej kampanii. Drobni darczyńcy są pełni entuzjazmu i gotowi wziąć udział w tych wyborach" – przekazała organizacja na platformie mediów społecznościowych X.

Rezygnacja prezydenta Bidena z walki o reelekcję

W ostatnich tygodniach w związku z wezwaniami kierowanymi do Bidena o wycofanie się z wyborczego wyścigu czołowi wielcy darczyńcy Partii Demokratycznej mieli zamrozić ok. 90 mln dolarów wpłat na jego kampanię. Jednak aż do weekendu Biden i jego sztab wyborczy odrzucali te apele, zapoczątkowane fatalnie odebranym występem w debacie telewizyjnej z Donaldem Trumpem.