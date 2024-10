Kuchenny przyrząd wycofany. GIS ostrzega, że może być szkodliwy dla zdrowia

Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie dotyczące łyżki kuchennej Q-touch - nie należy używać jej do kontaktu z żywnością. W badaniach stwierdzono migrację do żywności pierwszorzędowych amin aromatycznych z tego akcesorium.

Kraj pochodzenia: Chiny. Importer: Q-TOUCH POLSKA Sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska. GIS poinformował, że dystrybutor w Polsce zobowiązał się do wycofania przedmiotowego produktu z rynku oraz do poinformowania swoich odbiorców Inspekcja zaleca konsumentom, by nie używali tych produktów do kontaktu z żywnością.