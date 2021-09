Raty kredytów hipotecznych w górę. Analityk: to dopiero początek

Raty kredytów hipotecznych wkrótce pójdą lekko w górę. To efekt wzrostu stawki trzymiesięcznego WIBOR, która w większości przypadków jest podstawą wyliczania oprocentowania. Niektóre banki podwyższyły już też oferowane stawki oprocentowania stałego dla nowych klientów - wynika z analizy przeprowadzonej przez Expandera.

Zdaniem głównego analityka Expander Advisors Jarosława Sadowskiego, wygląda na to, że "czas najtańszych kredytów w historii powoli zaczyna się kończyć".

Kredyt hipoteczny - oprocentowanie

Stawka WIBOR 3M, od której zależy oprocentowanie zdecydowanej większości kredytów hipotecznych, wzrosła z 0,21 proc. do 0,24 proc. "W rezultacie raty kredytów z oprocentowaniem zmiennym wzrosną. Podwyżka pojawi się w październiku lub listopadzie. Na szczęście początkowo będzie niewielka, bo o zaledwie 4,5 zł (dla kredytu 300 000 zł na 25 lat)" - wskazał Sadowski.

Zdaniem analityka "to jednak dopiero początek". W jego ocenie najprawdopodobniej stawka WIBOR 3M dalej będzie rosła w miarę, jak podwyżki stóp NBP będą stawały się coraz bardziej prawdopodobne oraz gdy będą już wprowadzane.

W ubiegłą środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie . Oznacza to, że stopy procentowe pozostają najniższe w historii. Stopa referencyjna wynosi 0,10 proc. w skali rocznej. Kolejne posiedzenie decyzyjne RPP zaplanowano 6 października.

Z wyliczeń Expandera wynika, że wzrost stawki WIBOR z wcześniejszych 0,21 proc. do 1,71 proc., czyli do poziomu sprzed pandemii spowodowałby, że rata kredytu na kwotę 300 000 zł zaciągniętego na 25 lat wzrośnie o 236 zł - z 1334 zł do 1570 zł.