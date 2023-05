Jeden z rekordzistów drożyzny. "Wszyscy oglądają trochę z niedowierzaniem, ile kosztuje"

Papier toaletowy to jeden z liderów koszyka inflacyjnego. Jego ceny w ciągu roku wzrosły o ponad 60 procent. Powodem są między innymi drożejące surowce, ale eksperci wskazują, że to nie koniec wzrostu cen. Powodem mają być nowe przepisy. Materiał z programu "Polska i Świat" w TVN24, przygotowany przez Aleksandrę Kąkol.

Dr Tomasz Kopyściański z Uniwersytetu WSB Merito we Wrocławiu wskazał, że "ceny papieru toaletowego i w ogóle papieru, w zasadzie od dwóch lat bardzo dynamicznie rosną". - Aktualnie, jeżeli porównamy sobie sytuację do zeszłego roku to ceny papieru toaletowego są wyższe o ponad 60 procent - powiedział.

Papier toaletowy drożeje

- Wszyscy oglądają trochę z niedowierzaniem, ile kosztuje papier w sklepie. Można powiedzieć, że w ciągu 1,5 roku podrożał o sto procent. W tej chwili średnia cena papieru to jest 8 złotych za około osiem rolek i to raczej w tych sklepach, gdzie jest taniej niż drożej. Wcześniej znajdowaliśmy papier za 4 złote - zwróciła uwagę Edyta Kochlewska, redaktor naczelna branżowego portalu dlahandlu.pl.

Z papieru trudno jednak zrezygnować. Szczególnie, że Polska nadal się rozwija. - PKB (produkt krajowy brutto) jest ciągle rosnące i ono jest skorelowane bezpośrednio z użyciem papieru i tektury per capita. 120 kilogramów w Szwecji, 140 kilogramów w Stanach Zjednoczonych, u nas oscyluje to wokół 40 - powiedział Janusz Turski.

Nowe przepisy

"Czas żebyśmy zaczęli patrzeć na to jak się zachowujemy uważniej"

Z pomocą może też przyjść ekologia. Sami możemy pomóc sprawić, że będzie taniej. Aby pieniądze nie trafiły do kosza do właściwego kosza musi trafić papier.

- Myślę, że jest czas żebyśmy zaczęli patrzeć na to jak się zachowujemy uważniej, jeżeli mamy jakąś makulaturę albo papier, to należy ją włożyć do tego pojemnika, który jest na makulaturę i papier, a nie wyrzucać do zmieszanych lub jakichkolwiek innych, ponieważ również z tego pochodzą papiery. One nie tylko pochodzą z tej świeżej, nowej celulozy, z młodych drzew - podkreśliła redaktor naczelna branżowego portalu dlahandlu.pl.