Dwie główne wygrane w Eurojackpot

Eurojackpot - wygrane

W piątkowym losowaniu Eurojackpot do wygrania było 420 mln zł. Kumulacja rosła od 4 lutego br., tym razem padła jednak główna wygrana. I to aż dwie. Szczęśliwe kupony wysłano w Norwegii i Finlandii, a do zwycięzców trafi po 45 mln euro.