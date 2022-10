Jak zmieścić się w limicie 2000 kWh na rok? Sposoby na oszczędzanie energii

W 2023 roku ma obowiązywać stała cena energii elektrycznej dla wszystkich gospodarstw domowych, które zużyją nie więcej niż 2000 kWh rocznie . Ten limit został podniesiony do 2600 kWh dla gospodarstw domowych, w których mieszka osoba z niepełnosprawnością, oraz do 3000 kWh w przypadku rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników. Po przekroczeniu wskazanych limitów zużycia odbiorcy mają być rozliczani za każdą kolejną zużytą ilość energii według stawek taryf lub cenników obowiązujących w 2023 r. Oszczędzanie energii będzie więc jeszcze bardziej niż dotąd opłacalne. Eksperci podpowiadają, w jaki sposób można zmniejszyć liczbę zużywanych w domu kilowatogodzin.

Ile można oszczędzić dzięki żarówkom LED

Jak zaoszczędzić na elektronice

Po każdym ładowaniu komputera, ale i telefonu czy tabletu, dobrze jest wyjąć wtyczkę z gniazdka, co pozwoli zaoszczędzić dodatkowe pieniądze, bo ładowarki zużywają prąd, nawet jeśli w danej chwili nie pracują. Odłączanie laptopa od zasilacza po jego pełnym naładowaniu pomoże zaoszczędzić około 27,87 zł rocznie. Laptop, który jest podłączony do zasilacza przez osiem godzin dziennie przez 200 dni w roku, zużywa 69,68 kWh energii, co przekłada się na koszt 55,74 zł.

Zmniejszenie rachunków na gotowaniu, zmywaniu i praniu

Korzystanie z piekarnika jest najbardziej energochłonnym sposobem przyrządzania posiłków, bo oprócz podgrzewania jedzenia, piekarnik podgrzewa też całą przestrzeń w środku. W tym wypadku lepiej jest użyć mikrofalówki, która podgrzeje tylko danie, według PGNiG jedno jej użycie w ciągu dnia to ok. 0,14 kWh, co w skali roku przełoży się na koszt ok. 36,50 zł. Jeśli jednak piekarnik jest używany, nie należy go otwierać, bo powoduje to, że musi się na nowo nagrzewać.