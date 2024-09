Trzy nowe świadczenia. Wnioski tylko przez internet

Już pierwszego października ruszy nabór wniosków do programu Aktywny rodzic, który zakłada trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia, w tym tak zwane babciowe. Pierwsze wypłaty pieniędzy z programu planowane są na przełom listopada i grudnia - wyjaśniał wcześniej Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Trzy nowe świadczenia

Warunki "babciowego"

Tzw. babciowe, czyli świadczenie aktywni rodzice w pracy, wyniesie 1500 zł miesięcznie przez dwa lata – od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia dziecka. Większe wsparcie otrzymają rodzice i opiekunowie dzieci z niepełnosprawnościami – 1900 zł miesięcznie. Rodzice będą mogli zdecydować, na co przeznaczą otrzymane pieniądze.

Świadczenie przysługuje, jeśli oboje rodzice/opiekunowie osiągają przychód, którego podstawa wymiaru składek wynosi co najmniej 100 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. warunek łączonego poziomu aktywności zawodowej). Natomiast nie przysługuje na dziecko, które uczęszcza do przedszkola, żłobka, klubu dziecięcego lub jest pod opieką dziennego opiekuna.

Aktywnie w żłobku i aktywnie w domu

Drugie świadczenie – aktywnie w żłobku – ma zastąpić obecne dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Świadczenie będzie kierowane do rodziców dzieci, które korzystają ze żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna.