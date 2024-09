"Znaczące zmiany" cen w kilku miastach

Popyt na mieszkania i ich ceny się ustabilizowały. Tylko w 4 z 17 analizowanych miast odnotowano znaczące zmiany - wynika z raportu Expandera i Rentier.io. W przypadku kredytobiorców dobrą informacją jest także to, że wiele banków obniżyło ostatnio stawki oprocentowania stałego.

"Brak zmian stóp procentowych oraz niepewność związana z nowym programem dopłat do kredytów spowodowały, że popyt na mieszkania i ich ceny są stabilne" - informują analitycy Expandera i Rentier.io. Jak dodają, w poszczególnych miastach można zauważyć zarówno spadki, jak i wzrosty, ale najczęściej są nieznaczne i wzajemnie się równoważą.

Ceny mieszkań we wrześniu

Analitycy w raporcie podkreślają, że pomimo ogólnej stabilizacji, sytuacja w kilku miastach znacząco się zmieniła. Dotyczy to między innymi Gdyni, gdzie w ciągu 3 miesięcy mediana (wartość środkowa) cen wzrosła o 11 procent. Główną przyczyną tej sytuacji są nowe oferty dotyczące często drogich lokalizacji.

"Na portale trafiło kilka relatywnie kosztownych inwestycji, które mocno zwiększyły medianę cen w tym mieście. Są to m.in. apartamenty przy ul. Św. Piotra 4 oraz przy ul. Tadeusza Wendy. W rezultacie tych zmian przeciętna cena w Gdyni przekroczyła barierę 13 tys. zł za mkw. i bardzo zbliżyła się do poziomu cen w Gdańsku" - wskazano.

Co istotne, to nie pierwsza taka sytuacja, gdyż mocne zbliżenie cen we wspomnianych miastach można już było zaobserwować w drugiej połowie ubiegłego roku. Po kilku miesiącach Gdańsk jednak "odskoczył" cenowo od Gdyni, zatem niewykluczone, że tym razem może być podobnie.