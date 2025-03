Spięcie w koalicji o program mieszkaniowy. "Jesteś bezczelny"

Twierdzenia z ust Lewicy, że program dotyczący budownictwa społecznego to ich pomysł, są nieprawdziwe - stwierdził minister rozwoju Krzysztof Paszyk. Anna-Maria Żukowska z Lewicy zareagowała na te słowa i zwróciła się bezpośrednio do szefa resortu rozwoju: "Jesteś bezczelny".

We wtorek wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i szef Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) Krzysztof Paszyk (obaj PSL) poinformowali o przyjęciu przez rząd założeń projektu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa. W 2025 roku gminy mają dostać 2,5 miliarda złotych dofinansowania na budowę mieszkań komunalnych oraz na tani wynajem.

Żukowska reaguje na słowa Paszyka

O nowym programie mówił na antenie RMF FM minister Krzysztof Paszyk. Odniósł się także do uwagi prowadzącego, że dofinansowanie budownictwa społecznego "to pomysł Lewicy".

- Absolutnie to nie jest pomysł Lewicy. Dementuje takie sugestie, które tu i ówdzie się pojawiły. To jest projekt przepracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, to jest zbiór pomysłów z tego resortu - mówił.

Ocenił, że "twierdzenia z ust Lewicy, że to ich pomysły, są nieprawdziwe". - Przestrzegam koleżanki i kolegów z Lewicy, aby takich nadużyć nie robić - powiedział.

Do słów szefa resortu odniosła się Anna-Maria Żukowska z Lewicy.

"Jesteś bezczelny, Krzysztofie Paszyk. Jak sam pisałeś tę ustawę, to dlaczego idzie Ci tak opornie opowiadanie o tym co w niej jest? Kłamstwo ma krótkie nogi, a rzeczywistość Cię weryfikuje. Nie przygotowałeś sam żadnej ustawy o mieszkalnictwie, która by stanęła na rządzie" - napisała w mediach społecznościowych.

Lewica o programie mieszkaniowym

Pod koniec listopada wiceszef MRiT Tomasz Lewandowski, który też jest członkiem partii Nowa Lewica, zaprezentował szczegóły strategii mieszkaniowej, którą proponuje Lewica. Przygotowany program zakłada m.in. wprowadzenie podatku od pustostanów, zwiększenie środków na odnowę zasobu komunalnego czy wspieranie spółdzielni mieszkaniowych.

Także po przyjęciu przez rząd założeń programu w tym tygodniu Lewica informowała na swoich stronach internetowych, że "pracę nad tą ustawą rozpoczął prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki, b. wiceminister rozwoju, a dokończył obecny wiceminister z Nowej Lewicy Tomasz Lewandowski".

Dofinansowanie budownictwa społecznego było też jednym z punktów programu wyborczego Lewicy.

Nowy program mieszkaniowy

Według założeń projektu ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa w 2025 roku gminy mają dostać 2,5 miliarda złotych dofinansowania na budowę mieszkań komunalnych oraz na tani wynajem. Do 2030 roku roczny budżet na realizację programu ma wzrosnąć do 10 miliardów złotych.

Jak przekazał resort rozwoju i technologii, projekt przewiduje, że samorządy mogą ubiegać się o bezzwrotną dotację na budowę nowych mieszkań lub remont pustostanów, która może osiągnąć nawet do 80 proc. wartości inwestycji. Według przekazanych przez MRiT informacji, rozwiązanie to umożliwi sfinansowanie w tym roku do 15 tys. mieszkań komunalnych oraz budowanych przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe i społeczne towarzystwa budownictwa społecznego.

Autorka/Autor:mp/kris

Źródło: tvn24.pl