Podatek od pustostanów w Polsce. Jest propozycja

We wtorek klub Lewicy zaprezentował szczegóły proponowanej przez nich strategii mieszkaniowej, która ma odpowiedzieć na problemy polskiego rynku. - Dzisiaj co trzecia rodzina w Polsce jest w tak zwanej luce czynszowej: ma za mało pieniędzy na to, żeby mieć zdolność kredytową, a za dużo na to, żeby kwalifikować się do mieszkania komunalnego czy społecznego - wskazała wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat na konferencji prasowej.