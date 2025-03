"To kładzie się cieniem na całej branży"

Minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk zapowiedział uszczelnienie luk prawnych wykorzystywanych przez "patodeweloperów". Jak stwierdził, kładzie się to cieniem na całej branży.

Dwa etapy projektu "Klucz do mieszkania"

Minister odniósł się również do zapowiedzianego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii programu wsparcia rozwoju mieszkalnictwa. - Projekt "Klucz do mieszkania" będzie realizowany dwiema ustawami. Pierwsza została przyjęta we wtorek przez rząd - dotyczy budownictwa społecznego. Prostujemy pomieszanie z poplątaniem, które wprowadziło w tym zakresie Prawo i Sprawiedliwość. Wspieramy budownictwo socjalne i społeczne - zaznaczył.