Czy ceny mieszkań spadną? Są najnowsze prognozy deweloperów

Ceny mieszkań w 2025

Z grudniowego odczytu wynika, że wzrost cen zakłada ok. 5 proc. ankietowanych. Stabilizacji cen spodziewa się blisko 67 proc. deweloperów.

- Wśród kupujących utrzymuje się przekonanie, iż w najbliższym okresie ceny nie wzrosną. Na to, że spadną albo pozostaną na dotychczasowym poziomie, wskazuje aż 84 procent badanych - powiedział Jacek Matuszko, dyrektor sprzedaży w REDNET24.

Sprzedażowe prognozy deweloperów

Jeśli chodzi o sprzedaż, to z badania wynika, że co drugi ankietowany deweloper spodziewa się stabilizacji wyników sprzedażowych w najbliższym półroczu. Ok. 25 proc. ankietowanych przewiduje spadek sprzedaży.