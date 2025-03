Ceny najmu mieszkań. Najdroższe i najtańsze miasta

Stawki za najem mieszkań w lutym 2025 spadły w ujęciu miesięcznym średnio o 0,5 procent we wszystkich 17 badanych miastach Polski - wynika z raportu Rankomat.pl i Rentier.io. W ujęciu rocznym stawki najmu wzrosły w każdym z miast - średnio o 6,06 procent.

W lutym ceny najmu wzrosły tylko w 6 z 17 badanych miast, w porównaniu do stycznia. W dziesięciu okazały się niższe. W Warszawie pozostały bez zmian - wynika z raportu Rankomat.pl i Rentier.io.

Średnio we wszystkich 17 miastach stawki najmu między lutym a styczniem 2025 r. spadły o 0,5 proc.

Najwyższe wzrosty i najniższe spadki cen za najem w lutym

Jak wynika z raportu, najmocniej podrożał w lutym najem w Łodzi (o 4,10 proc.), w Radomiu (+2,90 proc.) i we Wrocławiu (+1,40 proc.).

Z kolei wśród spadków najbardziej były one widoczne w Częstochowie (-5,40 proc.), w Sosnowcu (-5,20 proc.) oraz w Białymstoku (-4,30 proc.).

"Kwotowo nadal Warszawa ma najdroższy najem na poziomie 78 zł za 1m2. Kolejne miejsca zajmują Kraków, Gdańsk i Wrocław, tyle że tam stawka jest już wyraźnie niższa, bo w przedziale 64-66 zł za metr. Gdynia to najwyższej sklasyfikowane miasto niewojewódzkie, ze stawką 58 zł za metr najmowanej nieruchomości. W Łodzi, przez rekordowe wzrosty miesięczne, ceny najmu osiągnęły już pułap 50 zł za metr. Poniżej tej granicy jest tylko 6 miast, z których najtańszym do wynajmowania jest Częstochowa (38 zł/m2)" - wyjaśniają autorzy raportu.

W porównaniu z ubiegłym rokiem tylko wzrosty

Porównanie cen rok do roku wskazuje jednak na wzrosty w każdym z badanych miast. Średnio o 6,06 procent - wynika z raportu.

Miasta z najniższymi wzrostami, to: Białystok (+0,18 proc.), Częstochowa (+1,07 proc.) i Warszawa (+2,85 proc.).

- Skalę wzrostów cen najmu można różnie interpretować dla każdego z miast. Toruń i Bydgoszcz stają się coraz bardziej atrakcyjnymi miastami i nawet po sporych podwyżkach stawek za najem daleko im jeszcze do Warszawy. Sama stolica ze stawką 78 zł wydaje się osiągnąć w najbliższym czasie cenowy sufit, w przeciwieństwie do nieodległych komunikacyjnie Łodzi i Radomia, gdzie najem będzie nadal rosnąć. Prawie 10-procentowy wzrost najmu w Gdyni można tłumaczyć położeniem miasta, które ma ograniczony zasięg do rozrostu. Z kolei procentowy wzrost w Częstochowie może wynikać z niskiego stopnia zainteresowania najmem w tym mieście, podobnie jak w Białymstoku - komentuje Anton Bubiel, prezes Rentier.io.