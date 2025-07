Zmiana trendu na Zachodzie. "Coraz więcej krajów obawia się zależności"

Nowe podejście Stanów Zjednoczonych do energetyki - powrót do klasycznych surowców - mogło "wydawać się dziwactwem", biorąc pod uwagę trendy w uprzemysłowionych państwach. Jednak w ślad za USA podążają inne zachodnie kraje - wskazuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Niemcy inwestują w OZE i gaz

W Niemczech ma co prawda nastąpić podwojenie istniejących mocy farm wiatrowych na lądzie, potrojenie tych na nadbrzeżach oraz wzrost mocy fotowoltaiki z 90 GW do 200 GW na koniec dekady, ale jednocześnie w planach jest dwukrotne zwiększenie mocy bloków gazowych - z 10 do 20 GW.