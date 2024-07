"Polski przemysł nie czeka nic dobrego". To 26. miesiąc marazmu

Wskaźnik PMI dla przemysłu w ubiegłym miesiącu wyniósł 45 punktów, czyli tyle samo co w maju bieżącego roku - przekazał S&P Global. Jak dodali autorzy badania, "polski sektor przemysłowy skurczył się dwudziesty szósty miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 roku".

"Według najnowszych danych PMI opublikowanych przez S&P Global, na półmetku 2024 roku polski sektor przemysłowy pozostawał w fazie spowolnienia. Sektor ten skurczył się dwudziesty szósty miesiąc z rzędu, co stanowi najdłuższą sekwencję od rozpoczęcia badania w 1998 roku. Odnotowano dalsze ostre spadki wielkości produkcji, liczby nowych zamówień, eksportu i zatrudnienia, zaś aktywność zakupowa zmalała rekordowy dwudziesty piąty miesiąc z rzędu" - napisano w komentarzu do badania.

"Popyt na polskie wyroby przemysłowe w czerwcu nadal słabł. Liczba nowych zamówień zmniejszyła się dwudziesty ósmy miesiąc z rzędu , co stanowi najdłuższy spadek w historii, a tempo spadku – choć wolniejsze niż w maju – pozostało szybkie. Sprzedaż eksportowa również zmalała rekordowy dwudziesty ósmy miesiąc z rzędu, przy czym kluczowym źródłem słabości były w tym przypadku Niemcy" - napisano.

Popyt na polskie towary nadal spada

Jak dodano, również wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury GUS w czerwcu odnotował lekki spadek, szczególnie wśród dużych przedsiębiorstw. "W porównaniu do poprzednich miesięcy sytuacja się pogorszyła niemal we wszystkich kategoriach, najgłębszy spadek widać w bieżącym portfelu zamówień oraz w odniesieniu do prognoz przyszłej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw" - zaznaczono.