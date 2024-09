Lotnisko Chopina zostanie rozbudowane. Jest termin

Rozbudowa terminala na Lotnisku Chopina ma ruszyć wiosną 2026 roku - przekazał Andrzej Ilków, prezes Polskich Portów Lotniczych. Jak wyjaśnił, powrót do tej koncepcji okazał się konieczny, gdyż lotnisko centralne powstanie najwcześniej w 2032 roku.

- Lotnisko Chopina musi być rozbudowane - podkreślił szef zarządzających Lotniskiem Chopina Polskich Portów Lotniczych (PPL). Jak mówił, "port miał plany rozbudowy, jednak w 2019 r. zostały one zatrzymane decyzją ówczesnego rządu".

- Dzisiaj wiemy, że musimy wrócić do tej koncepcji rozbudowy, dlatego że lotnisko centralne powstanie najwcześniej w 2032 r. - przekonywał w rozmowie z PAP Andrzej Ilków.

Jeśli chodzi o infrastrukturę dla samolotów, czyli np. drogi zjazdu czy kołowania, płyty postojowe, to są one, jak mówił, "w wystarczającym stanie, zapewniającym odpowiednią przepustowość samolotów".

Lotnisko Chopina OleksSH/Shutterstock

Lotnisko Chopina - kiedy zostanie rozbudowane?

- Potrzebna nam jest przepustowość terminala. Ze wstępnego harmonogramu wynika, że rozbudowa terminala rozpocznie się wiosną 2026 roku- zapowiedział szef PPL. Dodał, że chciałby, by inwestycja ta zakończyła się latem 2029 roku.

Według prezesa, rozbudowa terminala przyczyni się do wzrostu operacji lotniczych, czyli startów i lądowań samolotów, z obecnych 600 do 800 w ciągu doby. - W nocy chcemy, żeby było jak do tej pory, 40 operacji skupionych bardziej w okolicach 22.00-23.30 i 5.00-6.00 rano. Środek nocy bez operacji - zaznaczył.

- Jeśli chodzi o te dodatkowe operacje, to one się wiążą z tym, że nie będziemy hałasować bardziej niż ten hałas, który jest zdefiniowany obszarem ograniczonego użytkowania, dlatego że samoloty są 30-40 proc. cichsze od momentu, kiedy ten obszar był wprowadzany - powiedział. Jego zdaniem, zwiększenie przepustowości ma też przygotować linie lotnicze do przenosin na nowe lotnisko, budowane w ramach Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

Centralny Port Komunikacyjny - wizualizacje CPK

Lotnisko Chopina w Warszawie to największy port lotniczy w Polsce. W ciągu pierwszych ośmiu miesięcy br. Lotnisko Chopina odprawiło 14 mln 82 tys. 87 pasażerów. W 2023 r. port ten obsłużył 18,5 mln podróżnych, a w całym 2024 r. - według prognoz - z jego usług skorzysta 20,5 mln osób, czyli około 10 proc. więcej niż rok wcześniej.

Lotnisko Chopina w tym roku świętuje swoje 90-lecie. Biuro Prasowe Lotniska Chopina

Autorka/Autor:BC

Źródło: PAP