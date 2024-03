Gdzie i do której godziny zrobimy zakupy w święta wielkanocne? Jeśli jeszcze nie zdążyliśmy ze wszystkimi sprawunkami, to mamy nieco czasu. Oto godziny otwarcia sklepów w najbliższy weekend.

Biedronka

Z okazji świąt w okresie od poniedziałku 25 marca do piątku 29 marca sieć wydłużyła godziny pracy ponad 3 tys. swoich placówek do 23:00. W przypadku świątecznej soboty sklepy sieci Biedronka będą działać do godziny 13:30.

Lidl

Netto

Również część sklepów Netto będzie czynna dłużej w piątek 29 marca - od godziny 6:00 do godziny 23:00. Na stronie sieci znajduje się pełna lista sklepów z informacją czy będą otwarte dłużej tego dnia. W sobotę 30 marca sklepy Netto będą otwarte od 6:00 do 13:00.

Kaufland

Wydłużenie godzin pracy w tygodniu przed świętem wprowadził także Kaufland. Od 27 do 28 marca sklepy będą otwarte od godziny 6:00 do godziny 23:00, w piątek 29 marca od 6:00 do 23:00 lub 24:00. Zaś w sobotę 30 marca od godziny 6:00 do 13:00.