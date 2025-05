Kolejny krok bliżej deregulacji

Szczegóły na temat poprawek Senatu

Senat wprowadził do ustawy dwie poprawki merytoryczne. Pierwsza, zgłoszona przez Wadima Tyszkiewicza (niezależny) na wniosek Związku Powiatów Polskich usunęła przepis, który przewidywał objęcie pożyczek zaciąganych przez jednostki samorządu terytorialnego reżimem Prawa o zamówieniach publicznych . W ocenie ZPP rozwiązanie to zamiast deregulować dodatkowo komplikowało system.

Ustawa deregulacyjna

Ustawa określa również nowe zasady tworzenia prawa. Projekty ustaw, które nakładają obowiązki na przedsiębiorców, będą miały 6 miesięczne vacatio legis. W nowych przepisach znalazła się też zasada równoważenia obowiązków administracyjnych, nawiązująca do koncepcji tzw. one in, one out. Przy projektowaniu kolejnych obowiązków projektodawca ma dążyć do zmniejszenia obciążeń wynikających z regulacji, które obowiązują już w danej dziedzinie.