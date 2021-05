Braki paliwa w USA. To pokłosie ataku hakerów

Na stacjach benzynowych na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych zaczyna brakować paliwa, którego cena każdego dnia rośnie. To efekt ataku cybernetycznego grupy DarkSide na sieć największego w USA operatora rurociągów paliwowych Colonial Pipeline.

Rurociąg został zamknięty w piątek. Kierownictwo Colonial Pipeline Co. poinformowało w poniedziałek, że ręcznie obsługuje segment biegnący od Karoliny Północnej do Maryland i spodziewa się wznowić w pełni pracę do weekendu.